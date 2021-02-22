«Монако» показал раздевалку команды после победы над «ПСЖ»
02:31
«Монако» в матче 26-го тура чемпионата Франции в гостях одержал победу над «ПСЖ» со счетом 2:0.
После матча монегаски опубликовали в Twitter видео из раздевалки.
Combien de jours off ? votre avis ? ?— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 21, 2021
??? ?`??? ?#PSGASM pic.twitter.com/j5NlDrAuOd
Российский хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле на 80-й минуте встречи. Футболист не отметился результативными действиями.
«ПСЖ» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Монако» — 52 балла и четвертая строчка.
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