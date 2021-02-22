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«Монако» показал раздевалку команды после победы над «ПСЖ»

02:31
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«Монако» в матче 26-го тура чемпионата Франции в гостях одержал победу над «ПСЖ» со счетом 2:0.

После матча монегаски опубликовали в Twitter видео из раздевалки.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле на 80-й минуте встречи. Футболист не отметился результативными действиями.

«ПСЖ» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Монако» — 52 балла и четвертая строчка.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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