«Монако» показал раздевалку команды после победы над «ПСЖ»

«Монако» в матче 26-го тура чемпионата Франции в гостях одержал победу над «ПСЖ» со счетом 2:0.

После матча монегаски опубликовали в Twitter видео из раздевалки.

Combien de jours off ? votre avis ? ?

??? ?`??? ?#PSGASM pic.twitter.com/j5NlDrAuOd — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 21, 2021

Российский хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле на 80-й минуте встречи. Футболист не отметился результативными действиями.

«ПСЖ» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Монако» — 52 балла и четвертая строчка.