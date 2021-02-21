Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Монако» на матч чемпионата Франции. Российский хавбек монегасков Александр Головин начнет встречу в запасе, экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес выйдет с первых минут.

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньюс, Кимпембе, Кюрзава, Гей, Эррера, Паредес, Кин, Мбаппе, Икарди.

«Монако»: Лекомт, Дисаси, Марипан, Бадиашиле, Энрике, Агилар, Фофана, Тшуамени, Дьоп, Фолланд, Бен Йеддер.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «ПСЖ» — «Монако»