«ПСЖ» — «Лион»: где смотреть и во сколько начало матча
В воскресенье, 19 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» на своем поле примет «Лион». Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.
Парижане уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата, одержав 5 побед в 5 встречах, на счету «Лиона» 8 баллов и седьмое место. В прошлом сезоне команды обменялись победами: «Лион» в первом туре обыграл парижан 1:0, а во втором уступил 2:4.
Летом в «ПСЖ» на правах свободного агента перешел легендарный аргентинский форвард Лионель Месси. За клуб он провел два матча в чемпионате и Лиге чемпионов и не отметился результативными действиями.
Следить за матчем «ПСЖ» — «Лион» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 2.
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