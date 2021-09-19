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«ПСЖ» — «Лион»: где смотреть и во сколько начало матча

12:00
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Фото instagram.com/psg
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Фото instagram.com/psg
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В воскресенье, 19 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» на своем поле примет «Лион». Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

Парижане уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата, одержав 5 побед в 5 встречах, на счету «Лиона» 8 баллов и седьмое место. В прошлом сезоне команды обменялись победами: «Лион» в первом туре обыграл парижан 1:0, а во втором уступил 2:4.

Летом в «ПСЖ» на правах свободного агента перешел легендарный аргентинский форвард Лионель Месси. За клуб он провел два матча в чемпионате и Лиге чемпионов и не отметился результативными действиями.

Следить за матчем «ПСЖ» — «Лион» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 2.

ПСЖ — Лион

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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