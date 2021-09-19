Принц Камбоджи хочет купить «Сент-Этьен» за 100 миллионов евро

Принц Камбоджи Нородом Ранарит хочет приобрести «Сент-Этьен» за 100 миллионов евро, сообщает Get French Football News со ссылкой на La Parisien.

По информации источника, руководство клуба еще не давало официального ответа на предложение, которое сделали фирме, отвечающей за поиски инвесторов. Переговоры могут начаться в ближайшие дни.

La Parisien отмечает, что дедушка Нородома был другом бывшего президента Франции Шарля де Голля, а сам принц является большим поклонником французской культуры и футбола. Приобретая «Сент-Этьен», он надеется продолжить давние связи между Францией и Камбоджей.

После шести туров «Сент-Этьен» набрал три очка и занимает 19-ю позицию в турнирной таблице чемпионата.