Принц Камбоджи хочет купить «Сент-Этьен» за 100 миллионов евро
Принц Камбоджи Нородом Ранарит хочет приобрести «Сент-Этьен» за 100 миллионов евро, сообщает Get French Football News со ссылкой на La Parisien.
По информации источника, руководство клуба еще не давало официального ответа на предложение, которое сделали фирме, отвечающей за поиски инвесторов. Переговоры могут начаться в ближайшие дни.
La Parisien отмечает, что дедушка Нородома был другом бывшего президента Франции Шарля де Голля, а сам принц является большим поклонником французской культуры и футбола. Приобретая «Сент-Этьен», он надеется продолжить давние связи между Францией и Камбоджей.
После шести туров «Сент-Этьен» набрал три очка и занимает 19-ю позицию в турнирной таблице чемпионата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/cambodian-prince-offers-e100m-to-buy-saint-etienne/
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