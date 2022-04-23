«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» и в десятый раз стал чемпионом Франции

«ПСЖ» в матче 34-го тура сыграл вничью с «Лансом» со счетом 1:1 и досрочно стал чемпионом Франции сезона-2021/22.

Гол в составе парижан на 68-й минуте забил Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца это четвертый мяч в ныненшнем сезоне в лиге 1. Сравнял счет на 88-й минуте Жан Корентен.

За четыре тура до конца чемпионата второе место занимает «Марсель», который отстает на 16 очков и имеет игру в запасе (завтра — против «Реймса»).

Для «ПСЖ» это десятый титул чемпионов Франции. По этому показателю клуб вышел на первое место, сравнявшись с «Сент-Этьеном».

За последние десять лет «ПСЖ» выиграл восемь титулов. В прошлом году команда стала второй, уступив «Лиллю». В сезоне-2016/17 чемпионом стал «Монако» — тогда «ПСЖ» также был вторым.