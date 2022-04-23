«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» и в десятый раз стал чемпионом Франции
«ПСЖ» в матче 34-го тура сыграл вничью с «Лансом» со счетом 1:1 и досрочно стал чемпионом Франции сезона-2021/22.
Гол в составе парижан на 68-й минуте забил Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца это четвертый мяч в ныненшнем сезоне в лиге 1. Сравнял счет на 88-й минуте Жан Корентен.
За четыре тура до конца чемпионата второе место занимает «Марсель», который отстает на 16 очков и имеет игру в запасе (завтра — против «Реймса»).
Для «ПСЖ» это десятый титул чемпионов Франции. По этому показателю клуб вышел на первое место, сравнявшись с «Сент-Этьеном».
За последние десять лет «ПСЖ» выиграл восемь титулов. В прошлом году команда стала второй, уступив «Лиллю». В сезоне-2016/17 чемпионом стал «Монако» — тогда «ПСЖ» также был вторым.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|24
|6
|4
|76-31
|78
|
2
|Марсель
|33
|18
|8
|7
|55-33
|62
|
3
|Монако
|34
|17
|8
|9
|55-35
|59
|
4
|Страсбур
|33
|15
|11
|7
|55-35
|56
|
5
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|70-36
|56
|
6
|Ланс
|34
|15
|9
|10
|53-42
|54
|
7
|Ницца
|33
|16
|7
|10
|42-29
|54
|
8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|
9
|Лилль
|33
|12
|12
|9
|41-40
|48
|
10
|Нант
|33
|13
|8
|12
|43-38
|47
|
11
|Монпелье
|34
|12
|6
|16
|46-51
|42
|
12
|Брест
|33
|11
|9
|13
|42-48
|42
|
13
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|
14
|Анже
|33
|8
|10
|15
|36-49
|34
|
15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|
16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|
17
|Клермон Фут
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|
18
|Сент-Этьен
|34
|7
|10
|17
|38-68
|31
|
19
|Бордо
|33
|5
|12
|16
|44-79
|27
|
20
|Метц
|33
|4
|12
|17
|29-59
|24
|23.04
|18:00
|
Лион – Монпелье
|5 : 2
|23.04
|20:00
|
Сент-Этьен – Монако
|1 : 4
|23.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|1 : 1
|24.04
|14:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|24.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|24.04
|16:00
|
Метц – Брест
|- : -
|24.04
|16:00
|
Нант – Бордо
|- : -
|24.04
|16:00
|
Ницца – Труа
|- : -
|24.04
|18:05
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|24.04
|21:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Мартен Террье
Ренн
|20
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|20
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Амари Траоре
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|28
|1
|8