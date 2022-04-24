Почеттино взял первое чемпионство в тренерской карьере

«ПСЖ» после ничьей в матче 34-го тура лиги 1 с «Лансом» (1:1) стал чемпионом Франции.

Для главного тренера парижан Маурисио Почеттино это первый чемпионский титул в тренерской карьере. Ранее он тренировал «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

50-летний аргентинец возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. С парижским клубом он стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции.