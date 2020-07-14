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«ПСЖ» интересуется Рэшфордом

13:33

«ПСЖ» заинтересован в нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде, сообщает The Independent.

По информации источника, главный тренер парижан Томас Тухель считает, что 22-летний англичанин отлично впишется в состав команды. Сообщается, что «МЮ» готов отпустить футболиста в случае, если получит предложение выше 100 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, на его счету 21 гол и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 57,6 миллиона фунтов.

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