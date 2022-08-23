«ПСЖ» интересуется полузащитником «Валенсии» Солером

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает журналист Эктор Гомес.

Однако французский клуб пока не делал официального предложения по трансферу 25-летнего испанца.

Контракт Солера с «летучими мышами» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Солер является выпускником академии «Валенсии» и провел всю карьеру в одном клубе. Также он имеет в активе 9 матчей за сборную Испании, в которых забил 3 гола.