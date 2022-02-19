«ПСЖ» интересуется нападающим «Ниццы». Он забил парижанам пенальти в Кубке Франции
«ПСЖ» интересуется нападающим «Ниццы» Гуири
Нападающий «Ниццы» Амин Гуири может продолжить карьеру в «ПСЖ». По информации Foot Mercato, парижский клуб заинтересован в подписании 22-летнего француза.
Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гуири в 45 миллионов евро.
В этом сезоне форвард забил 11 голов и сделал 7 голевых передач в 27 матчах во всех турнирах.
Напомним, «Ницца» в 1/8 финала Кубка Франции по пенальти переиграла «ПСЖ». Гуири реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых.
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|59
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|24
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|7
|4
|38-21
|46
|
3
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|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|
4
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|5
|7
|46-29
|41
|
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|10
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|
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|37
|
8
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|6
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|36
|
9
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|25
|9
|9
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|36
|
10
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|24
|10
|5
|9
|31-28
|35
|
11
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
12
|Брест
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
13
|Анже
|24
|7
|8
|9
|30-35
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
19
|Сент-Этьен
|24
|5
|6
|13
|24-45
|21
|
20
|Бордо
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|4
|8
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|36-61
|20
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|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|0 : 0
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|- : -
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|- : -
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|20.02
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|
Бордо – Монако
|- : -
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
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|Г
|
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Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
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|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
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|И
|К
|Ж
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Йохан Гастьен
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|2
|4
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Тежи Саванье
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|19
|1
|6
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