«ПСЖ» интересуется нападающим «Ниццы». Он забил парижанам пенальти в Кубке Франции

Нападающий «Ниццы» Амин Гуири может продолжить карьеру в «ПСЖ». По информации Foot Mercato, парижский клуб заинтересован в подписании 22-летнего француза.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гуири в 45 миллионов евро.

В этом сезоне форвард забил 11 голов и сделал 7 голевых передач в 27 матчах во всех турнирах.

Напомним, «Ницца» в 1/8 финала Кубка Франции по пенальти переиграла «ПСЖ». Гуири реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых.