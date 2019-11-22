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«ПСЖ» хочет подписать с Мбаппе новый контракт на пять лет с зарплатой 30 млн евро

16:19
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

Парижский клуб хочет подписать с 20-летним французом соглашение на пять лет с зарплатой в 30 млн евро плюс бонусы.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к форварду со стороны «Реала», но президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не собирается продавать игрока.

В текущем сезоне Мбаппе провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

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