«ПСЖ» хочет подписать с Мбаппе новый контракт на пять лет с зарплатой 30 млн евро

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

Парижский клуб хочет подписать с 20-летним французом соглашение на пять лет с зарплатой в 30 млн евро плюс бонусы.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к форварду со стороны «Реала», но президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не собирается продавать игрока.

В текущем сезоне Мбаппе провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.