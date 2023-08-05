«ПСЖ» хочет подписать Дембеле в начале следующей недели
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле в понедельник может пройти медосмотр и подписать контракт с «ПСЖ», сообщает L'Equipe.
По данным источника, в данный момент клубы согласовывают последние детали сделки. Если все пройдет по плану, то в понедельник игрок сможет принять участие в тренировке парижской команды.
Ранее сообщалось, что парижане активируют опцию выкупа 26-летнего француза в размере 50 миллионов евро. Он подпишет контракт до 2028 года.
В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Источник: L'Equipe
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12
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13
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|0
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|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
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18
|Метц
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
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Страсбур – Лион
|- : -
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