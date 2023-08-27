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Сегодня, 17:28

«ПСЖ» хочет оформить трансфер Коло-Муани в ближайшие дни

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» в ближайшие дни хочет завершить переход нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает Telefoot.

По данным источника, стороны планируют оформить трансфер до вторника. В «ПСЖ» надеются договориться менее чем за 80 миллионов евро без учета бонусов.

Сообщалось, что «Айнтрахт» требует у парижан 100 миллионов евро за 24-летнего француза и не планирует снижать стоимость.

Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В текущем сезоне он забил два мяча в двух матчах за команду в бундеслиге и Кубке Германии.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
2
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
8
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
13
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
16
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
17
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
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34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 3 : 3
26.08 20:00
Марсель – Брест
 2 : 0
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 2 : 2
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 0 : 1
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 1 : 3
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 2 : 0
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 2
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 2
Йоанн Сальмье

Йоанн Сальмье

Гавр

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

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Лион

 2 1 0
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