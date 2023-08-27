«ПСЖ» хочет оформить трансфер Коло-Муани в ближайшие дни
«ПСЖ» в ближайшие дни хочет завершить переход нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает Telefoot.
По данным источника, стороны планируют оформить трансфер до вторника. В «ПСЖ» надеются договориться менее чем за 80 миллионов евро без учета бонусов.
Сообщалось, что «Айнтрахт» требует у парижан 100 миллионов евро за 24-летнего француза и не планирует снижать стоимость.
Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В текущем сезоне он забил два мяча в двух матчах за команду в бундеслиге и Кубке Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
2
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
3
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Ренн
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
8
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
9
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
13
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|
18
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|3 : 3
|26.08
|20:00
|
Марсель – Брест
|2 : 0
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|2 : 2
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|0 : 1
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|2 : 0
|27.08
|18:05
|
Лорьян – Лилль
|- : -
|27.08
|21:45
|
Ницца – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|2
|
|
Такуми Минамино
Монако
|2
|
|
Йоанн Сальмье
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|2
|1
|0
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