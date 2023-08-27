«Гавр» в меньшинстве спас ничью с «Ренном», Кузяев отыграл 85 минут

«Гавр» в гостях сыграл вничью с «Ренном» в матче 3-го тура французской лиги 1 — 2:2.

Хозяева поля вели со счетом 2:0 уже к 24-й минуте — на 10-й отличился Людовик Блас, а 14 минут спустя забил Кристофер Ву. «Гавр» сумел отыграть один мяч на 40-й минуте благодаря голу Набиля Алиуи.

С 62-й минуты «Гавр» играл в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Сэмюэль Грансир. Несмотря на это, гости сумели отыграться. На 70-й минуте Алиуи еще раз поразил ворота «Ренна», оформив дубль.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте.

«Ренн» с 5 очками поднялся на четвертое место в лиге 1. «Гавр» с 2 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Гавр» на своем поле примет «Лорьян». Игра пройдет 3 сентября. Днем ранее «Ренн» в гостях сыграет с «Брестом».