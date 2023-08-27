«Гавр» в меньшинстве спас ничью с «Ренном», Кузяев отыграл 85 минут
«Гавр» в гостях сыграл вничью с «Ренном» в матче 3-го тура французской лиги 1 — 2:2.
Хозяева поля вели со счетом 2:0 уже к 24-й минуте — на 10-й отличился Людовик Блас, а 14 минут спустя забил Кристофер Ву. «Гавр» сумел отыграть один мяч на 40-й минуте благодаря голу Набиля Алиуи.
С 62-й минуты «Гавр» играл в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Сэмюэль Грансир. Несмотря на это, гости сумели отыграться. На 70-й минуте Алиуи еще раз поразил ворота «Ренна», оформив дубль.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте.
«Ренн» с 5 очками поднялся на четвертое место в лиге 1. «Гавр» с 2 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице.
В следующем туре «Гавр» на своем поле примет «Лорьян». Игра пройдет 3 сентября. Днем ранее «Ренн» в гостях сыграет с «Брестом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Ренн
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
6
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
9
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
14
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
15
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
16
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|3 : 3
|26.08
|20:00
|
Марсель – Брест
|2 : 0
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|2 : 2
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|- : -
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|27.08
|18:05
|
Лорьян – Лилль
|- : -
|27.08
|21:45
|
Ницца – Лион
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|2
|
|
Такуми Минамино
Монако
|2
|
|
Йоанн Сальмье
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|2
|1
|0