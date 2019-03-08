"ПСЖ" готов продать Ди Марию, Кавани и Менье

Руководство "ПСЖ" определяется с планами уже на следующий сезон. Как сообщает L’Equipe, после вылета клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала парижане хотят обновить состав.

По данным источника, на трансфер будет выставлены Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани. Также "ПСЖ" рассмотрит предложения по Хесе Родригесу, Крису Нкунку и Тома Менье. За них суммарно планируется выручить 80 миллионов евро. Покинет команду и Дани Алвес, чей контракт истекает летом.

Также клуб должен расстаться со спортивным директором Антеро Энрике.