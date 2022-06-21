«ПСЖ» отказался от идеи пригласить Зидана на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ» этим летом. Французский клуб решил отказаться от идеи приглашения 49-летнего специалиста.

«Мы решили выбрать другой вариант. Который лучше всего отвечает нашему плану развития», — заявил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи в интервью Le Parisien.

Фаворит на должность главного тренера французского клуба называется Кристоф Галтье из «Ниццы».

12 июня «ПСЖ» достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта.

Почеттино возглавил клуб в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Напомним, Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушел из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.