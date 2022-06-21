«ПСЖ» отказался от идеи пригласить Зидана на пост главного тренера
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ» этим летом. Французский клуб решил отказаться от идеи приглашения 49-летнего специалиста.
«Мы решили выбрать другой вариант. Который лучше всего отвечает нашему плану развития», — заявил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи в интервью Le Parisien.
Фаворит на должность главного тренера французского клуба называется Кристоф Галтье из «Ниццы».
12 июня «ПСЖ» достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта.
Почеттино возглавил клуб в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Напомним, Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушел из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.
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|ПСЖ
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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