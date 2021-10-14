Икарди не собирается покидать «ПСЖ» из-за жены

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не хочет покидать Париж ради перехода в «Ньюкасл». Жена и по совместительству агент игрока Ванда Нара попытается договориться с руководством «ПСЖ», чтобы Икарди остался в клубе, утверждает The Sun.

Согласно различным данным, аргентинец намерен доказать свою профпригодность и выиграть конкуренцию за место в составе.

Однако британский таблоид назвал настоящие причины такого решения футболиста и его супруги. Дело в том, что Нара не желает покидать Париж, в котором она успела открыть несколько мелких бизнес-проектов.