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Икарди не собирается покидать «ПСЖ» из-за жены

20:16
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Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не хочет покидать Париж ради перехода в «Ньюкасл». Жена и по совместительству агент игрока Ванда Нара попытается договориться с руководством «ПСЖ», чтобы Икарди остался в клубе, утверждает The Sun.

Согласно различным данным, аргентинец намерен доказать свою профпригодность и выиграть конкуренцию за место в составе.

Однако британский таблоид назвал настоящие причины такого решения футболиста и его супруги. Дело в том, что Нара не желает покидать Париж, в котором она успела открыть несколько мелких бизнес-проектов.

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Иван Шитик все материалы автора

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