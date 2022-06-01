«ПСЖ» готов купить Мане за 30 миллионов евро

«ПСЖ» думает о покупке нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, передает журналист Экрем Конур.

По данным источника, французский клуб готов купить 20-летнего сенегальца за 30 миллионов евро. Такую же сумму «Бавария» готова заплатить за трансфер форварда. Сообщалось, что Мане ранее уже согласовал контракт с мюнхенским клубом.

Мане выступает в «Ливерпуле» с 2016 года, перейдя из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. За это время нападающий провел 269 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Мане с английским клубом истекает в конце следующего сезона.