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Сегодня, 10:05

«ПСЖ» еще не определился с планами на Кейлора Наваса

Виктория Кравченко
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«Ноттингем Форест» готов арендовать голкипера «ПСЖ» Кейлора Наваса, стороны согласовали условия контракта.

По данным журналиста Санти Ауна, парижане еще не дали свой ответ по поводу будущего футболиста.

Ранее сообщалось, что 36-летний голкипер сообщил руководству «Ноттингема», что готов перейти в команду.

Навас присоединился к «ПСЖ» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 2 матча и пропустил 1 мяч. Его контракт с парижанами рассчитан до конца этого сезона.

Кейлор Навас
ФК Ноттингем Форест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
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 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
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Ницца – Лилль
 - : -
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Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
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Страсбур – Тулуза
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П
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