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Дисаси о ничьей с «Марселем»: «Мы могли уйти на перерыв со счетом 3:0 »

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Монако» Аксель Дисаси подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1).

«Неизбежно разочарование, которое преобладает из-за нашего очень хорошего первого тайма. «Марсель» после возвращения из раздевалки был намного предприимчивее, но я не думаю, что у них было столько явных моментов, как у нас. Если мы положим все свои шансы на одну чашу, то, я думаю, мы могли уйти на перерыв со счетом 3:0 и уйти с «Велодрома» с тремя очками. В любом случае, мы первыми показали свои амбиции и то, что способны конкурировать с лучшими командами в этом чемпионате, несмотря на довольно молодой коллектив», — приводит слова Дисаси официальный сайт клуба.

Полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.

После этого матча «Монако» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Марсель» с 43 очками — на третьей строчке.

ФК Марсель
ФК Монако
0
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 - : -
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