Дисаси о ничьей с «Марселем»: «Мы могли уйти на перерыв со счетом 3:0 »
Защитник «Монако» Аксель Дисаси подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1).
«Неизбежно разочарование, которое преобладает из-за нашего очень хорошего первого тайма. «Марсель» после возвращения из раздевалки был намного предприимчивее, но я не думаю, что у них было столько явных моментов, как у нас. Если мы положим все свои шансы на одну чашу, то, я думаю, мы могли уйти на перерыв со счетом 3:0 и уйти с «Велодрома» с тремя очками. В любом случае, мы первыми показали свои амбиции и то, что способны конкурировать с лучшими командами в этом чемпионате, несмотря на довольно молодой коллектив», — приводит слова Дисаси официальный сайт клуба.
Полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
После этого матча «Монако» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Марсель» с 43 очками — на третьей строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|15
|2
|2
|48-14
|47
|
2
|Ланс
|20
|13
|6
|1
|33-14
|45
|
3
|Марсель
|20
|13
|4
|3
|40-17
|43
|
4
|Монако
|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|
5
|Ренн
|20
|11
|4
|5
|37-22
|37
|
6
|Лорьян
|20
|10
|5
|5
|33-30
|35
|
7
|Лилль
|19
|10
|4
|5
|35-25
|34
|
8
|Клермон Фут
|19
|8
|4
|7
|24-27
|28
|
9
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|
10
|Ницца
|19
|6
|7
|6
|22-20
|25
|
11
|Реймс
|19
|5
|10
|4
|21-23
|25
|
12
|Тулуза
|19
|6
|5
|8
|29-34
|23
|
13
|Нант
|19
|4
|9
|6
|21-24
|21
|
14
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
16
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|
17
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|
18
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
19
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|
20
|Анже
|19
|2
|2
|15
|17-41
|8
|27.01
|23:00
|
Лорьян – Ренн
|2 : 1
|28.01
|19:00
|
Труа – Ланс
|1 : 1
|28.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|1 : 1
|29.01
|15:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|29.01
|17:00
|
Осер – Монпелье
|- : -
|29.01
|17:00
|
Брест – Анже
|- : -
|29.01
|17:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|29.01
|17:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|29.01
|19:05
|
Аяччо – Лион
|- : -
|29.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|14
|1
|2