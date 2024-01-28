«Клермон» благодаря голу Шамара Николсона сыграл вничью со «Страсбуром»

«Клермон» на своем поле сыграл вничью со «Страсбуром» в 19-м туре французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 34-й минуте открыл форвард гостей Мойзе Сахи. Ничью хозяевам на 52-й минуте принес гол Шамара Николсона, выступающего за французский клуб на правах аренды из «Спартака». 26 летний ямаец забил свой четвертый гол в текущем сезоне.

«Клермон» (15 очков) остается на предпоследнем месте в лиге 1. «Страсбур» (25) идет десятым в турнирной таблице.

В параллельном матче «Реймс» дома сыграл вничью с «Нантом» — 0:0.