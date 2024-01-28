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«Клермон» благодаря голу Шамара Николсона сыграл вничью со «Страсбуром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Клермон» на своем поле сыграл вничью со «Страсбуром» в 19-м туре французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 34-й минуте открыл форвард гостей Мойзе Сахи. Ничью хозяевам на 52-й минуте принес гол Шамара Николсона, выступающего за французский клуб на правах аренды из «Спартака». 26 летний ямаец забил свой четвертый гол в текущем сезоне.

«Клермон» (15 очков) остается на предпоследнем месте в лиге 1. «Страсбур» (25) идет десятым в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
1:1
Страсбур

В параллельном матче «Реймс» дома сыграл вничью с «Нантом» — 0:0.

Франция. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
0:0
Нант
Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Страсбур
Шамар Николсон
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 19 11 5 3 20-11 38
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 19 10 4 5 36-27 34
5
 Лилль 19 8 8 3 24-14 32
6
 Реймс 19 9 3 7 25-24 30
7
 Марсель 19 7 8 4 28-21 29
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 19 6 7 6 20-24 25
11
 Гавр 19 5 8 6 22-23 23
12
 Монпелье 19 4 8 7 19-23 20
13
 Нант 19 5 4 10 20-30 19
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 19 4 4 11 16-29 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 19 3 6 10 14-28 15
18
 Лорьян 19 2 7 10 24-41 13
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 2 : 3
27.01 19:00
Ницца – Метц
 1 : 0
27.01 23:00
Марсель – Монако
 2 : 2
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 0 : 0
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 1 : 1
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 3 : 3
28.01 17:00
Реймс – Нант
 0 : 0
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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