«ПСЖ» активизировал переговоры с «Ренном» по Камавинга
23:28
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может перейти в «ПСЖ». Клуб из Парижа активизировал переговоры по трансферу 18-летнего француза, сообщает Le Parisien.
Отмечается, что сам игрок не хочет продлевать контракт с «Ренном» и мечтает о переезде в Париж. Нынешнее соглашение Камавинга рассчитано до 2022 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
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