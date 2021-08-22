«ПСЖ» активизировал переговоры с «Ренном» по Камавинга

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может перейти в «ПСЖ». Клуб из Парижа активизировал переговоры по трансферу 18-летнего француза, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что сам игрок не хочет продлевать контракт с «Ренном» и мечтает о переезде в Париж. Нынешнее соглашение Камавинга рассчитано до 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.