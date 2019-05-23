Президента "ПСЖ" обвинили в крупной взятке

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи обвиняется в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира по легкой атлетике в 2019 году, информирует AFP. Турнир прошел в Катаре.

По версии следствия, еще в 2011 году фирма Oryx Qatar Sports Investment, которой владеют Аль-Хелаифи и его брат Халид, перевела 3,5 миллиона долларов на счет компании, владельцем которой является сын бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламины Диака Папе Массатом.

​Напомним, что Диак-старший был арестован по делу о допинге, а его сын сбежал в Сенегал.

Теперь этим делом занимается французский суд. Ранее стало известно, что в Париже суд допросил Аль-Хелаифи по делу о возможной коррупции при выборе хозяев Олимпиады-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) и ОИ-2020 (Токио, Япония).