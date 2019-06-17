Президент "ПСЖ" уверен, что Мбаппе останется в клубе

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форвард Кильян Мбаппе останется в клубе. Ранее сообщалось, что на 20-летнего француза претендовал "Реал".

- Он хочет расти вместе с командой, быть вовлеченным в проект, - приводит слова функционера France Football. - Я объяснил ему, что у него есть обязанности. Он умный парень, поэтому понял меня.

Останется ли он в "ПСЖ"? Я уверен в этом не на 100, а на 200 процентов. Я не отпущу этого потрясающего футболиста.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. В составе красно-синих он дважды становился чемпионом Франции. В минувшем сезоне француз провел 43 матча за парижан, забил 39 голов и отдал 5 результативных передач.

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