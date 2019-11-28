Президент «ПСЖ» хочет пригласить Симеоне

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи выразил желание, чтобы следующим главным тренером команды стал Диего Симеоне из «Атлетико», сообщает le10sport. Ранее сообщалось, что Томас Тухель может уйти в «Баварию».

Владелец «ПСЖ» ценит работу Симеоне и понимает, что с ним проще выиграть Лигу чемпионов. Он знает, что аргентинец привязан к своей работе в «Атлетико». Цель Диего — выиграть Лигу чемпионов с мадридцами.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы (дважды) и Суперкубок УЕФА, Дважды мадридцы проиграли в финале Лиги чемпионов.