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Сегодня, 06:12

Гол Кузяева вошел в пятерку лучших в лиге 1 в августе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Далер Кузяев и игроки «Гавра» празднуют гол.
Фото AFP

Пресс-служба чемпионата Франции опубликовала пятерку лучших голов августа.

В список вошел первый гол российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева во Франции. 30-летний россиянин отличился на 52-й минуте матча 2-го тура лиги 1 с «Брестом» (1:2), сравняв счет.

Также в пятерку попали голы Кенни Лала («Брест»), Аззедина Уанахи («Марсель»), Ромена Февра («Лорьян») и Тедди Теума («Реймс»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте лиги.

Далер Кузяев. Кузяев зажигает в «Гавре». Забивает, набивает крутую статистику и купается в любви болельщиков
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
Страсбур – Монпелье
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
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Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

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Нант

 1 1 0
Абу Ло

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Метц

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