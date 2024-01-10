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Сегодня, 09:45

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи оценил продажу Верратти в катарский клуб

Виктория Кравченко
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Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи прокомментировал продажу полузащитника Марко Веррати в катарский «Аль-Араби». Стоимость трансфера оценивается в 45 млн евро.

«Для меня он был одним из лучших игроков «ПСЖ». Возможно, его подписание было одной из самых качественных инвестиций нашего клуба — мы купили его всего за 11 млн евро, если мне не изменяет память. Марко играл у нас 11 лет, и в каждом сезоне он был одним из лучших. Верратти останется легендой «ПСЖ», — сказал в интервью Le Parisien аль-Хелаифи.

Верратти выступал за «ПСЖ» с июля 2012 года, стал девятикратным чемпионом Франции, шестикратным обладателем Кубка страны. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году.

Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Аль-Хелаифи: «ПСЖ» — лучший клуб для Мбаппе. Хочу, чтобы он остался»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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34 тур
12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 - : -
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 8
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

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И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 13 1 2
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