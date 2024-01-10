Игроки «Реала» сомневаются в переходе Мбаппе в команду

Игроки «Реала» сомневаются, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский клуб, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, в раздевалке испанского клуба считают, что нет смысла обсуждать трансфер игрока. Некоторые уверены, что француз не перейдет в «Реал».

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается убедить Мбаппе, акцентируя внимание на превосходстве АПЛ над испанской ла лигой.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.