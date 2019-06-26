Президент "Нанта" заблокировал продажу клуба английским инвесторам

"Нант" на официальном сайте объявил, что президент клуба Вальдемар Кита заблокировал продажу клуба английскому инвестиционному фонду. Причиной отказа стало отсутствие достаточных банковских гарантий.

"Президент "Нанта" Вальдемар Кита отказался продолжать обсуждения с английским инвестиционным фондом LFE Football Group Limited по поводу выкупа клуба, так как не были предоставлены минимальные банковские гарантии, требуемые Национальным директоратом по управлению (DNCG).



Вальдемар Кита подтверждает свою приверженность "Нанту", его игрокам, сотрудникам и фанатам и никогда не оставит будущее клуба в руках кандидатов, которые не выполняют своих обязанностей и чья серьезность и авторитет вызывают сомнения", – говорится в заявлении.

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