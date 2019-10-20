Президент «Лиона»: «Некоторые игроки меня разочаровали. Они знают, о ком я»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас предъявил претензии к своим игрокам после матча чемпионата Франции с «Дижоном» (0:0). Эта игра была дебютной для нового главного тренера лионцев Руди Гарсия.

— Мы видели, что форма команды идет на спад. У нас не было правильной тактики, не было должного отношения игроков к работе, — цитирует A Bola Оласа. — Но в этой встрече я увидел прогресс. Особенно во втором тайме, когда мы показали более качественный футбол. Игроки должны понимать, что несут большую ответственность за происходящее. Некоторые из них разочаровали меня. Я не называю имен, но они знают, кого я имею в виду. Те, кто были лучшими в прошлом сезоне, сейчас ходят как тени.

Напомним, что «Лион» является соперником «Зенита» по группе в Лиге чемпионов.