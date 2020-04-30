Президент «Лилля» предлагает использовать математические расчеты, чтобы определить места команд в чемпионате Франции

Президент «Лилля» Жерар Лопес считает, что для определения мест команд в чемпионате Франции нужно использовать математические расчеты. Во вторник премьер-министр страны объявил, что все спортивные мероприятия до августа под запретом. Ожидается, что в четверг, 30 апреля, ПФЛ примет решение об итогах сезона.

— Я хотел закончить чемпионат на поле. Если нет, то нам нужно будет посмотреть, что решит руководство лиги. Замораживание сезона после 27-го или 28-го тура для меня так же неприемлемо, как и белый сезон, — цитирует Foot National Лопеса. — Регламент не предусматривает ситуации, когда чемпионат заканчивается раньше временим. Я не разочарован и не зол. За последние десять лет 71 процент клубов меняли свои места в последние десять туров чемпионата. Например, «Лилль» уже дважды мыграл с «ПСЖ», а «Ренну» пришлось бы сыграть с парижанами на выезде в 37-м туре.

Перед приостановкой сезона «Лилль» шел на 4-м месте, отставая на одно очко от «Ренна».