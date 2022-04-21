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Сегодня, 19:56

Макрон: «Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции»

Макрон хочет, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался в лиге 1.

«Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции, — приводит слова Мбаппе So Foot со ссылкой на Quotidien. — Килиан невероятный футболист».

Также президент Франции высказался о возможном переходе 23-летнего француза в «Марсель», болельщиком которого он является.

«К сожалению, вариант с переходом Мбаппе в «Марсель» даже не рассматривается. Если бы Килиан был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал», — сказал он.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 22 результативные передачи в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.sofoot.com/emmanuel-macron-a-propose-l-om-a-kylian-mbappe-513618.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 ПСЖ 33 24 5 4 75-30 77
2
 Марсель 33 18 8 7 55-33 62
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Страсбур 33 15 11 7 55-35 56
5
 Ренн 33 17 5 11 70-36 56
6
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
7
 Ланс 33 15 8 10 52-41 53
8
 Лион 33 13 11 9 51-43 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 33 13 8 12 43-38 47
11
 Монпелье 33 12 6 15 44-46 42
12
 Брест 33 11 9 13 42-48 42
13
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
14
 Анже 33 8 10 15 36-49 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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23.04 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 - : -
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
24.04 18:05
Лилль – Страсбур
 - : -
24.04 21:45
Реймс – Марсель
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 23
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Амари Траоре

Амари Траоре

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 27 2 6
Салис Абдул Самед

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Клермон Фут

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