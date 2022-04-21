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Сегодня, 17:48

Головин выбран лучшим игроком «Монако» в матче с «Ниццей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото ФК «Монако».

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором победного мяча в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:0).

Он был признан лучшим игроком матча по итогам голосования фанатами, сообщает сайт монегасков.

Для Головина этот мяч стал первым в календарном 2022 году. Хавбек забил за клуб впервые с 3 октября — тогда он отличился в игре с «Бордо» (3:0).

Всего в нынешнем розыгрыше лиги 1 у Головина 3 гола за 22 матча.

Александр Головин и&nbsp;Кевин Фолланд. «Царь Головин!» Что говорят во Франции про гол Головина за «Монако»

Александр Головин
ФК Монако
ФК Ницца
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2
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3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Страсбур 33 15 11 7 55-35 56
5
 Ренн 33 17 5 11 70-36 56
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 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
7
 Ланс 33 15 8 10 52-41 53
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 Лион 33 13 11 9 51-43 49
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 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
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 Нант 33 13 8 12 43-38 47
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 Монпелье 33 12 6 15 44-46 42
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 Брест 33 11 9 13 42-48 42
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 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
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 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
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 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
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