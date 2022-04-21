Головин выбран лучшим игроком «Монако» в матче с «Ниццей»
Полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором победного мяча в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:0).
Он был признан лучшим игроком матча по итогам голосования фанатами, сообщает сайт монегасков.
Для Головина этот мяч стал первым в календарном 2022 году. Хавбек забил за клуб впервые с 3 октября — тогда он отличился в игре с «Бордо» (3:0).
Всего в нынешнем розыгрыше лиги 1 у Головина 3 гола за 22 матча.
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|
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|ПСЖ
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|24
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|4
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|77
|
2
|Марсель
|33
|18
|8
|7
|55-33
|62
|
3
|Монако
|33
|16
|8
|9
|51-34
|56
|
4
|Страсбур
|33
|15
|11
|7
|55-35
|56
|
5
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|70-36
|56
|
6
|Ницца
|33
|16
|7
|10
|42-29
|54
|
7
|Ланс
|33
|15
|8
|10
|52-41
|53
|
8
|Лион
|33
|13
|11
|9
|51-43
|49
|
9
|Лилль
|33
|12
|12
|9
|41-40
|48
|
10
|Нант
|33
|13
|8
|12
|43-38
|47
|
11
|Монпелье
|33
|12
|6
|15
|44-46
|42
|
12
|Брест
|33
|11
|9
|13
|42-48
|42
|
13
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|
14
|Анже
|33
|8
|10
|15
|36-49
|34
|
15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|
16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|
17
|Клермон Фут
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|
18
|Сент-Этьен
|33
|7
|10
|16
|37-64
|31
|
19
|Бордо
|33
|5
|12
|16
|44-79
|27
|
20
|Метц
|33
|4
|12
|17
|29-59
|24
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
|23.04
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|23.04
|20:00
|
Сент-Этьен – Монако
|- : -
|23.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|24.04
|14:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|24.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|24.04
|16:00
|
Метц – Брест
|- : -
|24.04
|16:00
|
Нант – Бордо
|- : -
|24.04
|16:00
|
Ницца – Труа
|- : -
|24.04
|18:05
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|24.04
|21:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Мартен Террье
Ренн
|20
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Амари Траоре
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|28
|1
|8
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