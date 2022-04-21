Головин выбран лучшим игроком «Монако» в матче с «Ниццей»

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором победного мяча в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:0).

Он был признан лучшим игроком матча по итогам голосования фанатами, сообщает сайт монегасков.

Для Головина этот мяч стал первым в календарном 2022 году. Хавбек забил за клуб впервые с 3 октября — тогда он отличился в игре с «Бордо» (3:0).

Всего в нынешнем розыгрыше лиги 1 у Головина 3 гола за 22 матча.