Президент Федерации футбола Франции оценил возможность приглашения в сборную Зидана

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло рассказал, может ли экс-футболист Зинедин Зидан возглавить французскую сборную.

На данный момент главным тренером национальной команды Франции является Дидье Дешам.

«Зидан — один из памятников французского футбола. Первое, что нужно сделать, это выразить ему признательность и благодарность за все, что он сделал для французов. Однако у нас уже есть лучший тренер для сборной Франции, который будет находиться на своем посту до 2026 года. На этом все сказано», — цитирует Диалло Sport.es.

Последним местом работы 51-летнего Зидана был «Реал», который он покинул летом 2021 года. Мадридская команда под его руководством стала двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка страны, трижды выигрывала Лигу чемпионов и дважды — Суперкубок УЕФА.

В январе сообщалось, что Зидан ответил отказом на предложение стать главным тренером сборной Алжира. По информации зарубежных СМИ, специалист может возглавить «Марсель».