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22 марта, 19:37

Президент Федерации футбола Франции оценил возможность приглашения в сборную Зидана

Алина Савинова
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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло рассказал, может ли экс-футболист Зинедин Зидан возглавить французскую сборную.

На данный момент главным тренером национальной команды Франции является Дидье Дешам.

«Зидан — один из памятников французского футбола. Первое, что нужно сделать, это выразить ему признательность и благодарность за все, что он сделал для французов. Однако у нас уже есть лучший тренер для сборной Франции, который будет находиться на своем посту до 2026 года. На этом все сказано», — цитирует Диалло Sport.es.

Последним местом работы 51-летнего Зидана был «Реал», который он покинул летом 2021 года. Мадридская команда под его руководством стала двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка страны, трижды выигрывала Лигу чемпионов и дважды — Суперкубок УЕФА.

В январе сообщалось, что Зидан ответил отказом на предложение стать главным тренером сборной Алжира. По информации зарубежных СМИ, специалист может возглавить «Марсель».

Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Франции по футболу
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1
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2
 Брест 26 13 8 5 36-20 47
3
 Монако 26 13 7 6 47-36 46
4
 Лилль 26 11 10 5 37-23 43
5
 Ницца 26 12 7 7 27-20 43
6
 Ланс 26 12 6 8 35-27 42
7
 Марсель 26 10 9 7 40-28 39
8
 Ренн 26 10 9 7 40-31 39
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 Реймс 26 11 5 10 34-35 38
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 Лион 26 10 4 12 30-40 34
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 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
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 Монпелье 26 6 9 11 31-40 27
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 - : -
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