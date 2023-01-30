Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Очевидно, что нам необходимо усиления»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, что клуб планирует усиление в это трансферное окно.

«Я знаю, что клуб работает над тем, чтобы попытаться подписать еще одного или двух игроков.

Очевидно, нам необходимо усиление. Например, можно было бы взять еще одного игрока атаки. У нас также есть ограничения по финансовому фэйр-плей», — цитирует Гальтье RMC Sport.

Ранее сообщалось, что парижане договорились о переходе защитника «Интера» Милана Шкриньяра.