Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Очевидно, что нам необходимо усиления»
Гальтье заявил, что «ПСЖ» необходимо усиление в зимнее трансферное окно
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, что клуб планирует усиление в это трансферное окно.
«Я знаю, что клуб работает над тем, чтобы попытаться подписать еще одного или двух игроков.
Очевидно, нам необходимо усиление. Например, можно было бы взять еще одного игрока атаки. У нас также есть ограничения по финансовому фэйр-плей», — цитирует Гальтье RMC Sport.
Ранее сообщалось, что парижане договорились о переходе защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
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|
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|33-14
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|
3
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|20
|13
|4
|3
|40-17
|43
|
4
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|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|
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|5
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|37
|
6
|Лорьян
|20
|10
|5
|5
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|35
|
7
|Лилль
|20
|10
|4
|6
|35-26
|34
|
8
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|8
|5
|7
|24-27
|29
|
9
|Лион
|20
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|
10
|Ницца
|20
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|7
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|
11
|Тулуза
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|7
|5
|8
|31-35
|26
|
12
|Реймс
|20
|5
|11
|4
|22-24
|26
|
13
|Нант
|20
|4
|10
|6
|21-24
|22
|
14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|
15
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|
16
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|
17
|Аяччо
|20
|4
|3
|13
|16-36
|15
|
18
|Страсбур
|20
|2
|9
|9
|25-36
|15
|
19
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|
20
|Анже
|20
|2
|2
|16
|17-45
|8
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|1.02
|21:00
|
Анже – Аяччо
|- : -
|1.02
|21:00
|
Лилль – Клермон Фут
|- : -
|1.02
|21:00
|
Нант – Марсель
|- : -
|1.02
|21:00
|
Реймс – Лорьян
|- : -
|1.02
|21:00
|
Тулуза – Труа
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|1.02
|23:00
|
Лион – Брест
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монако – Осер
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монпелье – ПСЖ
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ренн – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|15
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|17
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|14
|1
|2
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