Агент Криштиану Роналду предложил «ПСЖ» подписать нападающего. Парижский клуб не проявил интереса

Агент форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш предложил парижскому клубу подписать португальца. Однако парижский клуб не заинтересован в трансфере 37-летнего игрока, информирует Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет уйти из «МЮ», так как хочет играть в Лиге чемпионов.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 38 матчах за «МЮ».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.