Агент Криштиану Роналду предложил «ПСЖ» подписать нападающего. Парижский клуб не проявил интереса
Агент Криштиану Роналду предложил «ПСЖ» подписать нападающего
Агент форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш предложил парижскому клубу подписать португальца. Однако парижский клуб не заинтересован в трансфере 37-летнего игрока, информирует Le Parisien.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет уйти из «МЮ», так как хочет играть в Лиге чемпионов.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 38 матчах за «МЮ».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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|0-0
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.08
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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