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21 июля, 23:29

Головин принял участие в презентации выездной формы «Монако»

Руслан Минаев
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Выездная форма «Монако».
Фото ФК «Монако»

«Монако» представил выездную форму сезона-2022/23.

Комплект выполнен в черном и темно-сером цветах и содержит надпись: «Поднимайся.Рискуй. Повторяй».

В презентации приняли участие игроки монегасков, в том числе полузащитник Александр Головин.

В прошлом сезоне «Монако» завоевал бронзовые медали чемпионата Франции.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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