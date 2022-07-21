Головин принял участие в презентации выездной формы «Монако»

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«Монако» представил выездную форму сезона-2022/23.

Комплект выполнен в черном и темно-сером цветах и содержит надпись: «Поднимайся.Рискуй. Повторяй».

В презентации приняли участие игроки монегасков, в том числе полузащитник Александр Головин.

В прошлом сезоне «Монако» завоевал бронзовые медали чемпионата Франции.