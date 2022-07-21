Головин принял участие в презентации выездной формы «Монако»
«Монако» представил выездную форму сезона-2022/23.
Комплект выполнен в черном и темно-сером цветах и содержит надпись: «Поднимайся.Рискуй. Повторяй».
В презентации приняли участие игроки монегасков, в том числе полузащитник Александр Головин.
В прошлом сезоне «Монако» завоевал бронзовые медали чемпионата Франции.
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|Монако
|0
|0
|0
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|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Ницца
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Страсбур
|0
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|0
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|0
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|Ланс
|0
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|0
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|0
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|Реймс
|0
|0
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|0
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13
|Монпелье
|0
|0
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|0
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14
|Анже
|0
|0
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|0
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|0
|
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|Труа
|0
|0
|0
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|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
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|0
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|0-0
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20
|Осер
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|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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