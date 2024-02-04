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4 февраля, 17:37

Головин — об игре с «Гавром»: «Перекинулись с Кузяевым парой фраз, но мы всегда на связи»

Головин отреагировал на ничью в матче против «Гавра»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Головин в матче против «Гавра».
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Гавра» (1:1).

«Как и в матче первого круга, когда мы сыграли с ними 0:0, преимущество было на нашей стороны. Можно сказать, что чем-то эти две игры оказались похожи. И тогда, и сегодня мы имели больше моментов, много атаковали и созидали, вполне можно было забивать еще. Должны были еще до перерыва открывать счет. Во втором тайме все-таки забили, но практически тут же ошиблись при стандарте. Считаю, наиграли больше, чем на ничью, но в итоге 1:1. Общались ли с Далером Кузяевым? Да, перекинулись парой фразой, ничего особенного. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой, если хотим пообщаться», — сказал Головин «СЭ».

Полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и поучаствовал в голевой атаке, отдав предголевую передачу. Хавбека «Гавра» Далера Кузяева заменили на 88-й минуте.

«Монако» с 35 очками занимает 4 место, «Гавр» имеет в запасе 24 очка и расположился на 11 строчке.

Александр Головин
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 19 7 8 4 28-21 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
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 Лион 19 4 4 11 19-33 16
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 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
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Страсбур – ПСЖ
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Нант – Ланс
 0 : 1
4.02 15:00
Монако – Гавр
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4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 1 : 2
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
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