Головин — об игре с «Гавром»: «Перекинулись с Кузяевым парой фраз, но мы всегда на связи»
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Гавра» (1:1).
«Как и в матче первого круга, когда мы сыграли с ними 0:0, преимущество было на нашей стороны. Можно сказать, что чем-то эти две игры оказались похожи. И тогда, и сегодня мы имели больше моментов, много атаковали и созидали, вполне можно было забивать еще. Должны были еще до перерыва открывать счет. Во втором тайме все-таки забили, но практически тут же ошиблись при стандарте. Считаю, наиграли больше, чем на ничью, но в итоге 1:1. Общались ли с Далером Кузяевым? Да, перекинулись парой фразой, ничего особенного. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой, если хотим пообщаться», — сказал Головин «СЭ».
Полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и поучаствовал в голевой атаке, отдав предголевую передачу. Хавбека «Гавра» Далера Кузяева заменили на 88-й минуте.
«Монако» с 35 очками занимает 4 место, «Гавр» имеет в запасе 24 очка и расположился на 11 строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|14
|5
|1
|48-17
|47
|
2
|Ницца
|20
|11
|6
|3
|20-11
|39
|
3
|Брест
|20
|10
|6
|4
|29-17
|36
|
4
|Лилль
|20
|9
|8
|3
|28-14
|35
|
5
|Монако
|20
|10
|5
|5
|37-28
|35
|
6
|Ланс
|20
|9
|5
|6
|24-19
|32
|
7
|Реймс
|20
|9
|3
|8
|27-27
|30
|
8
|Марсель
|19
|7
|8
|4
|28-21
|29
|
9
|Ренн
|20
|7
|7
|6
|30-25
|28
|
10
|Страсбур
|20
|6
|7
|7
|21-26
|25
|
11
|Гавр
|20
|5
|9
|6
|23-24
|24
|
12
|Монпелье
|20
|4
|8
|8
|20-25
|20
|
13
|Тулуза
|20
|4
|8
|8
|19-27
|20
|
14
|Нант
|20
|5
|4
|11
|20-31
|19
|
15
|Метц
|20
|4
|4
|12
|17-31
|16
|
16
|Лион
|19
|4
|4
|11
|19-33
|16
|
17
|Лорьян
|20
|3
|7
|10
|26-42
|16
|
18
|Клермон Фут
|20
|3
|6
|11
|14-32
|15
|2.02
|23:00
|
Страсбур – ПСЖ
|1 : 2
|3.02
|19:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 1
|3.02
|23:00
|
Нант – Ланс
|0 : 1
|4.02
|15:00
|
Монако – Гавр
|1 : 1
|4.02
|17:00
|
Лилль – Клермон Фут
|4 : 0
|4.02
|17:00
|
Метц – Лорьян
|1 : 2
|4.02
|17:00
|
Реймс – Тулуза
|2 : 3
|4.02
|19:05
|
Брест – Ницца
|0 : 0
|4.02
|22:45
|
Лион – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|9
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|6
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|15
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|14
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|18
|1
|7