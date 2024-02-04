Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Гавра» (1:1).

«Как и в матче первого круга, когда мы сыграли с ними 0:0, преимущество было на нашей стороны. Можно сказать, что чем-то эти две игры оказались похожи. И тогда, и сегодня мы имели больше моментов, много атаковали и созидали, вполне можно было забивать еще. Должны были еще до перерыва открывать счет. Во втором тайме все-таки забили, но практически тут же ошиблись при стандарте. Считаю, наиграли больше, чем на ничью, но в итоге 1:1. Общались ли с Далером Кузяевым? Да, перекинулись парой фразой, ничего особенного. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой, если хотим пообщаться», — сказал Головин «СЭ».

Полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и поучаствовал в голевой атаке, отдав предголевую передачу. Хавбека «Гавра» Далера Кузяева заменили на 88-й минуте.

«Монако» с 35 очками занимает 4 место, «Гавр» имеет в запасе 24 очка и расположился на 11 строчке.