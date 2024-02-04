«Лилль» разгромил «Клермон», забив четыре безответных гола

«Лилль» дома одержал крупную победу над «Клермоном» в матче 20-го тура лиги 1 — 4:0.

У хозяев в этой встрече отличились Хонатан Дэвид, на счету которого дубль, а также Бенджамин Андре и Эдон Жегрова. Все голы «Лилль» забил в первом тайме.

После этой игры «доги» вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 35 очков. «Клермон» (15) опустился на последнюю строчку.

В другом матче дня «Лорьян» обыграл «Мец» (2:1), а «Тулуза» победила «Реймс» (3:2).