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4 февраля, 18:59

«Лилль» разгромил «Клермон», забив четыре безответных гола

Алина Савинова
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Игроки «Лилля».
Фото AFP

«Лилль» дома одержал крупную победу над «Клермоном» в матче 20-го тура лиги 1 — 4:0.

У хозяев в этой встрече отличились Хонатан Дэвид, на счету которого дубль, а также Бенджамин Андре и Эдон Жегрова. Все голы «Лилль» забил в первом тайме.

После этой игры «доги» вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 35 очков. «Клермон» (15) опустился на последнюю строчку.

В другом матче дня «Лорьян» обыграл «Мец» (2:1), а «Тулуза» победила «Реймс» (3:2).

Франция. Лига 1. 20-й тур
04 февр, 17:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
4:0
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 20-й тур
04 февр, 17:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
1:2
Лорьян
Франция. Лига 1. 20-й тур
04 февр, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
2:3
Тулуза

Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Лилль
ФК Лорьян
ФК Метц
ФК Реймс
ФК Тулуза
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 19 7 8 4 28-21 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
18
 Клермон Фут 20 3 6 11 14-32 15
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34 тур
2.02 23:00
Страсбур – ПСЖ
 1 : 2
3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 2 : 1
3.02 23:00
Нант – Ланс
 0 : 1
4.02 15:00
Монако – Гавр
 1 : 1
4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 1 : 2
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
 2 : 3
4.02 19:05
Брест – Ницца
 0 : 0
4.02 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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