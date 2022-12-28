«Аяччо» в домашнем матче обыграл «Анже»

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«Аяччо» на своем поле обыграл «Анже» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Автором гола в составе «Аяччо» стал Юсеф Белайли.

«Аяччо» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. «Анже» идет на последней строчке (8).

В другой встрече «Труа» сыграл вничью с «Нантом» — 0:0.

«Труа» с 15 очками расположился на 13-й позиции в таблице чемпионата Франции. «Нант» занимает 16-е место (14).