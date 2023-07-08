Полузащитник Ли Кан Ин близок к переходу в «ПСЖ»

Полузащитник «Мальорки» Ли Кан Ин прошел медицинский тесты для трансфера в «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сделка была согласована в прошлом месяце, корейский футболист подпишет пятилетний контракт. В ближайшие дни «ПСЖ» объявит о подписании игрока.

Ранее сообщалось, что парижский клуб заплатит 22 миллиона евро за 22-летнего игрока сборной Кореи.

В сезоне-2022/23 Ин сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.