Полузащитник Ли Кан Ин близок к переходу в «ПСЖ»
Полузащитник «Мальорки» Ли Кан Ин прошел медицинский тесты для трансфера в «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, сделка была согласована в прошлом месяце, корейский футболист подпишет пятилетний контракт. В ближайшие дни «ПСЖ» объявит о подписании игрока.
Ранее сообщалось, что парижский клуб заплатит 22 миллиона евро за 22-летнего игрока сборной Кореи.
В сезоне-2022/23 Ин сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Фабрицио Романо
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