Мать Мбаппе — о продлении контракта с «ПСЖ»: «Если бы могли взять 10 миллиардов евро, взяли бы»

Файза Ламари, мать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, поделилась мнением о продлении сыном контракта с клубом в 2022 году.

«Это миллионы. Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов евро, мы бы взяли их, потому что так работает система», — приводит слова Ламари RMC Sport.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается убедить Мбаппе, акцентируя внимание на превосходстве АПЛ над испанской ла лигой.

Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.