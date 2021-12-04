Защитник «Баварии» Дайот Упамекано признался, что у него в детстве были проблемы с заиканием. Однако француз не обращал внимания на это.

«В школьные годы было очень сложно. У меня все еще было небольшое смущение, но когда я вышел на поле, был другим человеком. Пока надо мной смеялись, я работал», — цитирует Le Parisien Упамекано.

В этом сезоне 23-летний француз сыграл в 18 матчах во всех турнирах и сделал 4 голевые передачи.