«ПСЖ» предложил «Ньюкаслу» приобрести Икарди

«ПСЖ» готов расстаться с нападающим Мауро Икарди. Французский клуб предложил английскому «Ньюкаслу» приобрести 28-летнего аргентинца, сообщает Foot Mercato.

Контракт Икарди с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Икарди провел за «ПСЖ» в общей сложности 15 матчей, в которых забил три гола.

Ранее нападающий ПСЖ Лионель Месси устроил вечеринку после получения седьмого «Золотого мяча». На мероприятие были приглашены все футболисты парижского клуба вместе со своими семьями, однако там отсутствовал Мауро Икарди и его супруга Ванда Нара.

Месси хотел пригласить Икарди, однако против выступили два партнера Лео по сборной Аргентины — Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.