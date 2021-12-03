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«ПСЖ» предложил «Ньюкаслу» приобрести Икарди

3 декабря, 23:38
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«ПСЖ» готов расстаться с нападающим Мауро Икарди. Французский клуб предложил английскому «Ньюкаслу» приобрести 28-летнего аргентинца, сообщает Foot Mercato.

Контракт Икарди с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Икарди провел за «ПСЖ» в общей сложности 15 матчей, в которых забил три гола.

Ранее нападающий ПСЖ Лионель Месси устроил вечеринку после получения седьмого «Золотого мяча». На мероприятие были приглашены все футболисты парижского клуба вместе со своими семьями, однако там отсутствовал Мауро Икарди и его супруга Ванда Нара.

Месси хотел пригласить Икарди, однако против выступили два партнера Лео по сборной Аргентины — Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Спартак
Ахмат

П1

22%

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Ф1 (0)

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15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

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ИТБ2 (1.0)

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Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

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Иван Шитик все материалы автора

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