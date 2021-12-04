Мбаппе начнет матч «ПСЖ» против «Ланса» на скамейке запасных

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попадет в заявку на матч 17-го тура чемпионата Франции против «Ланса». Однако он начнет встречу на скамейке запасных.

Француз испытывает усталость, так что тренерский штаб по совету медицинского персонала решил предоставить ему небольшой отдых.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 17 матчей во всех турнирах и забил 10 голов при таком же количестве голевых передач.