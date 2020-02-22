«Подписав Головина, «Монако» вытащил счастливый билет». Мнение французской звезды

Прославленный форвард «Лиона» и сборной Франции, а ныне спортивный директор парижского «Ред Стар» Стив Марле поделился мнением о перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Головин — классный талантливый парень, и для него было здорово оказаться в «Монако», — заявил Марле. — «Монако» тоже вытащил счастливый билет, подписав этого русского. Сейчас Головин отлично прогрессирует в Монте-Карло. Оттуда он в свое время переедет в большой клуб. (Евгений Белоусов)