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Почеттино: «Я чувствую поддержку со стороны игроков и клуба»

11:15
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об атмосфере в команде.

«У меня все хорошо. Я чувствую поддержку со стороны игроков и клуба. Мы знаем, к чему стремимся.

Мы стараемся улучшать разные аспекты, такие как коммуникация, взаимопонимание, налаживаем связи и доверие, которое формируется в раздевалке. Чтобы найти правильный баланс, требуется время. Игроки должны получше узнать друг друга. Вся команда преследует одни и те же цели», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

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Иван Шитик все материалы автора

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