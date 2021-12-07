Почеттино: «Я чувствую поддержку со стороны игроков и клуба»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об атмосфере в команде.

«У меня все хорошо. Я чувствую поддержку со стороны игроков и клуба. Мы знаем, к чему стремимся.

Мы стараемся улучшать разные аспекты, такие как коммуникация, взаимопонимание, налаживаем связи и доверие, которое формируется в раздевалке. Чтобы найти правильный баланс, требуется время. Игроки должны получше узнать друг друга. Вся команда преследует одни и те же цели», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.