Месси: «Не меняю стиль игры с детства»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что думает о своих голах.

«Сложно каждый день готовить красивые голы или представлять их себе. Такое бывает нечасто. Занимаюсь и стараюсь прогрессировать каждый день, но яркие решения приходят сами по себе. Не меняю стиль игры с детства. Что-то получается спонтанно, в зависимости от обстоятельств и ситуации на поле», — рассказал Месси в интервью France Football.

В составе парижан 34-летний аргентинец выступает с лета 2021 года. Сегодня, 7 декабря, «ПСЖ» дома встретится с «Брюгге» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 20.45 по московскому времени.