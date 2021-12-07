Вейналдум хочет покинуть «ПСЖ». Он недоволен своим положением в команде
10:58
Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум задумался о смене клуба. Он недоволен своим трансфером в Париж и хотел бы вернуться в Англию, сообщает Teamtalk.
31-летний Вейналдум перешел в «ПСЖ» летом текущего года и заключил контракт до середины 2024 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 30 миллионов евро.
Ранее голландец выступал за «Ливерпуль», который покинул в статусе свободного агента.
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