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Вейналдум хочет покинуть «ПСЖ». Он недоволен своим положением в команде

10:58
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Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум задумался о смене клуба. Он недоволен своим трансфером в Париж и хотел бы вернуться в Англию, сообщает Teamtalk.

31-летний Вейналдум перешел в «ПСЖ» летом текущего года и заключил контракт до середины 2024 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 30 миллионов евро.

Ранее голландец выступал за «Ливерпуль», который покинул в статусе свободного агента.

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Иван Шитик все материалы автора

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