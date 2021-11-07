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«ПСЖ» на выезде обыграл «Бордо», Неймар оформил дубль

00:53
6 ноября. «Бордо» — «ПСЖ» — 2:3. Фото AFP
6 ноября. «Бордо» — «ПСЖ» — 2:3. Фото AFP
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«ПСЖ» в матче 13-го тура чемпионата Франции обыграл «Бордо» со счетом 3:2.

В составе парижан дубль оформил Неймар, еще один гол забил Кильян Мбаппе, на счету которого две результативные передачи. Хозяева ответили голами Альберта Элиса и Мбайе Ньянга.

После этого матча «ПСЖ» с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Бордо» с 12 очками — на 16-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Бордо» — «ПСЖ» — 2:3 (0:2)

Голы: Неймар, 26 (0:1). Неймар, 43 (0:2). Мбаппе, 63 (0:3). Элис, 78 (1:3). Ньянг, 90+2 (2:3).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Кватенг, Мангаш (Ньянг, 68), Грегерсен, Пембеле (Менса, 46), Отавиу (Уден, 68), Адли, Онана (Франсержиу, 86), Элис, Дилросюн (Бриан, 81).

«ПСЖ»: Навас, Бернат (Нуну Мендеш, 64), Маркиньюс, Керер, Хакими, Вейналдум, Эррера, Неймар, Дракслер (Гей, 75), Мбаппе (Икарди, 87), Дина Эбимбе (Данилу Перрейра, 75).

Предупреждения: Пембеле, 28. Мбаппе, 74. Ньянг, 88.

Судья: Бюке (Франция).

6 ноября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
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27%

1.61

П2

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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