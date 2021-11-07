«ПСЖ» на выезде обыграл «Бордо», Неймар оформил дубль
«ПСЖ» в матче 13-го тура чемпионата Франции обыграл «Бордо» со счетом 3:2.
В составе парижан дубль оформил Неймар, еще один гол забил Кильян Мбаппе, на счету которого две результативные передачи. Хозяева ответили голами Альберта Элиса и Мбайе Ньянга.
После этого матча «ПСЖ» с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Бордо» с 12 очками — на 16-й строчке.
Чемпионат Франции. Лига 1
13-й тур
«Бордо» — «ПСЖ» — 2:3 (0:2)
Голы: Неймар, 26 (0:1). Неймар, 43 (0:2). Мбаппе, 63 (0:3). Элис, 78 (1:3). Ньянг, 90+2 (2:3).
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Кватенг, Мангаш (Ньянг, 68), Грегерсен, Пембеле (Менса, 46), Отавиу (Уден, 68), Адли, Онана (Франсержиу, 86), Элис, Дилросюн (Бриан, 81).
«ПСЖ»: Навас, Бернат (Нуну Мендеш, 64), Маркиньюс, Керер, Хакими, Вейналдум, Эррера, Неймар, Дракслер (Гей, 75), Мбаппе (Икарди, 87), Дина Эбимбе (Данилу Перрейра, 75).
Предупреждения: Пембеле, 28. Мбаппе, 74. Ньянг, 88.
Судья: Бюке (Франция).
6 ноября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
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