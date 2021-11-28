Почеттино: «Рамос — великий чемпион. Посмотрим, как он адаптируется к лиге 1»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о защитнике команды Серхио Рамосе, который может дебютировать за парижский клуб в ближайшее время.
«Серхио ведет себя профессионально и старается помочь команде, — приводит слова Почеттино Football365.fr. — Рамос — великий чемпион. Посмотрим, как он адаптируется к лиге 1. Он может привнести свои знания и ценности. Но на это потребуется время. Ему нужно играть».
Напомним, что 35-летний испанец пропустил начало сезона из-за травмы и не провел ни одного матча за «ПСЖ» после трансфера из «Реала».
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Дополнительная информация:
https://www.football365.fr/psg-verites-de-pochettino-ramos-10001356.html
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